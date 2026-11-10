Джуд Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признался, что испытывает трудности с некоторыми повседневными делами.

«Я не умею готовить и водить машину. В своём деле я довольно неплох, но во всём остальном? Не очень. Полагаюсь в чём-то на друзей и родных, когда мне нужно что-то сделать: повара, уборщицу, маму — кого угодно. Так всё и происходит.

Каждый день я уделяю работе очень много времени, буквально с утра до вечера, а когда возвращаюсь домой, понимаю, что отстал в плане некоторых бытовых моментов. Но я уверен, что на это у меня ещё есть время»