«Мы не понимаем, но по тону его голоса уже всё ясно». Кубарси — о вспышках гнева Флика

19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси рассказал, что некоторые игроки не всегда понимают главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика из-за языкового барьера.

«Когда он злится, то говорит по-немецки или по-английски. Когда спокоен, иногда произносит пару слов на испанском. Мы не понимаем, но по тону его голоса уже всё ясно», — приводит слова Кубарси Foot Mercato в социальной сети Х.

61-летний немецкий специалист возглавляет «Барселону» с 2024 года. Вместе с каталонским клубом он дважды стал чемпионом Испании, а также стал обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Испании.

Кубарси провёл в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.