Сейв голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова признан лучшим в октябре по версии Лиги 1

Сейв российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 7‑го тура Лиги 1 со «Страсбургом» признан лучшим в октябре по версии французской лиги. Игра состоялась 17 октября и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

На 50‑й минуте встречи Сафонов отбил опасный удар нападающего «Страсбурга» Конрада Хардера в нижний угол ворот.

Россиянин был признан лучшим игроком матча. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу: он пропустил один гол и совершил семь сейвов. За «ПСЖ» голы забили Илья Забарный, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Также в октябре в Лиге 1 «ПСЖ» обыграл «Ле‑Ман» (3:1), «Лион» (2:0) и «Гавр» (5:1).

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.