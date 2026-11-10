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Мактоминей поделился подробностями лечения сердца перед матчем на ЧМ-2026

Мактоминей поделился подробностями лечения сердца перед матчем на ЧМ-2026
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Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей рассказал, что прошёл процедуру коррекции нерегулярного сердцебиения за два дня до матча с Гаити (1:0) на чемпионате мира — 2026 в июне.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Окончен
0 : 1
Шотландия
0:1 Макгинн – 29'    

«Мне пришлось пройти через это. Это было за два дня до игры с Гаити. Ты так хорошо готовился, был в отличной форме, а потом происходит что-то подобное. Думаешь: «Почему это происходит со мной?» Приходится смириться, это те карты, которые тебе достаются в футболе. Иногда всё идёт не так, как хочется. Я был на 100% готов, но, очевидно, сидеть на больничной койке за два дня до первой игры чемпионата мира, готовясь к наркозу, не идеально, не так ли?

Я чувствую себя намного, намного лучше, чем раньше. Думаю, это было то, что нужно было сделать. В карьере бывают такие моменты, когда что-то может застать врасплох. Конечно, это выглядит намного хуже для людей в СМИ, семьи и друзей, которые связываются с тобой после новостей о проблемах с сердцем, но это относительно простая процедура, которая прошла очень, очень хорошо в Манчестере», — приводит слова Мактоминея BBC.

Он также поблагодарил свой кл