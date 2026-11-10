15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Шатов пополнил тренерский штаб сборной России U17

Олег Шатов пополнил тренерский штаб сборной России U17
Комментарии

Бывший футболист сборной России Олег Шатов вошёл в тренерский штаб российской национальной команды в возрастной категории до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Олег Шатов присоединился к тренерскому штабу сборной России U17! Экс-футболист национальной команды и трёхкратный чемпион страны Олег Шатов вошёл в тренерский штаб юношеской сборной на УТС в Каире. Олег Александрович будет помогать Владимиру Волчеку в тренировочном процессе и готовить команду к матчам со сборной Египта.

Желаем продуктивной работы и успехов в сборной в новом амплуа!» — сказано в сообщении РФС.

Будучи игроком, Шатов выступал за «Зенит», «Анжи», «Урал» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых Олег выигрывал чемпионат России.

Материалы по теме
Сборная России по футболу прибыла в Ташкент
Комментарии