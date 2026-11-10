Олег Шатов пополнил тренерский штаб сборной России U17

Бывший футболист сборной России Олег Шатов вошёл в тренерский штаб российской национальной команды в возрастной категории до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Олег Шатов присоединился к тренерскому штабу сборной России U17! Экс-футболист национальной команды и трёхкратный чемпион страны Олег Шатов вошёл в тренерский штаб юношеской сборной на УТС в Каире. Олег Александрович будет помогать Владимиру Волчеку в тренировочном процессе и готовить команду к матчам со сборной Египта.

Желаем продуктивной работы и успехов в сборной в новом амплуа!» — сказано в сообщении РФС.

Будучи игроком, Шатов выступал за «Зенит», «Анжи», «Урал» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых Олег выигрывал чемпионат России.