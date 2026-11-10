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«Огромное событие для английского футбола». Рио Нгумоа — о «Золотом мяче» Гарри Кейна

«Огромное событие для английского футбола». Рио Нгумоа — о «Золотом мяче» Гарри Кейна
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Вингер «Ливерпуля» и сборной Англии Рио Нгумоа высказался о победе нападающего мюнхенской «Баварии» и английской национальной команды Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». Форвард получил награду лучшему футболисту года по итогам сезона-2025/2026 26 октября на церемонии в Лондоне.

«То, что Гарри Кейн выиграл «Золотой мяч», — это, безусловно, огромное событие: теперь его знают как лучшего игрока в мире. Это также пошло на пользу английскому футболу: все увидели, что один из наших смог завоевать «Золотой мяч». Это определённо вдохновляет гораздо больше людей стремиться к тому, чтобы их тоже признали лучшими игроками в мире. Что касается меня, я хотел бы добиться такого же успеха и думаю, что у меня это получится», — приводит слова Нгумоа Bayern & Germany в соцсети.

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