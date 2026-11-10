«МЮ» рассматривает вариант с усилением тренерского штаба вместо увольнения Кэррика — BBC

«Манчестер Юнайтед» обсуждает различные варианты относительно главного тренера команды Майкла Кэррика. Как сообщает BBC, вместо увольнения Кэррика клуб рассматривает возможность усиления нынешнего тренерского штаба.

Одним из кандидатов называется Аарон Данкс, работающий помощником главного тренера «Баварии» Венсана Компани. Данкс работал с Кэрриком в «Мидлсбро», считалось, что Аарон может войти в штаб «МЮ» ещё летом.

После 10 матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и четырежды уступила.