«Валенсия» разгромила клуб шестого дивизиона «Тавернес-де-Вальдигна» в матче Кубка Испании

Завершился матч 1-го раунда Кубка Испании сезона-2026/2027, в котором встречались клуб шестого дивизиона «Тавернес-де-Вальдигна» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Победу со счётом 6:0 одержал клуб из Ла Лиги.

В первом тайме за «Валенсию» отличились: нападающий Дани Раба на первой минуте, Уго Дуро на 11‑й, Луис Риоха на 19‑й и полузащитник Харви Эллиотт на 23‑й. Во втором тайме за «летучих мышей» дубль оформил Аймар Бласкес — на 57‑й и 69‑й минутах.

«Валенсия» принимала «Тавернес» на своём домашнем стадионе «Месталья» в статусе гостевой команды. Причина в том, что поле «Тавернеса» не соответствует требованиям испанской федерации для матча Кубка Испании, поэтому игру перенесли на стадион «Валенсии».