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Тавернес де Вальдигна — Валенсия: результат матча 10 ноября 2026, счет 0:6, 1-й раунд Кубка Испании 2026/2027

«Валенсия» разгромила клуб шестого дивизиона «Тавернес-де-Вальдигна» в матче Кубка Испании
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Завершился матч 1-го раунда Кубка Испании сезона-2026/2027, в котором встречались клуб шестого дивизиона «Тавернес-де-Вальдигна» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Победу со счётом 6:0 одержал клуб из Ла Лиги.

Кубок Испании . 1-й раунд
10 ноября 2026, вторник. 23:00 МСК
Табернес-де-Вальдигна
Окончен
0 : 6
Валенсия
Валенсия
0:1     0:2     0:3     0:4     0:5     0:6    

В первом тайме за «Валенсию» отличились: нападающий Дани Раба на первой минуте, Уго Дуро на 11‑й, Луис Риоха на 19‑й и полузащитник Харви Эллиотт на 23‑й. Во втором тайме за «летучих мышей» дубль оформил Аймар Бласкес — на 57‑й и 69‑й минутах.

«Валенсия» принимала «Тавернес» на своём домашнем стадионе «Месталья» в статусе гостевой команды. Причина в том, что поле «Тавернеса» не соответствует требованиям испанской федерации для матча Кубка Испании, поэтому игру перенесли на стадион «Валенсии».

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