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Эрлинг Холанд: меня всегда интересовала история викингов

Эрлинг Холанд: меня всегда интересовала история викингов
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о приобретённой книге «Королевские саги» 1594 года, которая имеет высокую историческую ценность для Норвегии. В понедельник, 9 ноября, в родном для футболиста муниципалитете Тиме была организована тематическая выставка вокруг данной книги.

«Меня всегда интересовала история викингов, и я находил её захватывающей: история, предметы быта, корабли. Мне это интересно. Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна лишь немногим. Я видел, как книги многим помогают мечтать и воплощать свои мечты в реальность», — приводит слова Холанда VG.

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