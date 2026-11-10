Эрлинг Холанд: меня всегда интересовала история викингов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о приобретённой книге «Королевские саги» 1594 года, которая имеет высокую историческую ценность для Норвегии. В понедельник, 9 ноября, в родном для футболиста муниципалитете Тиме была организована тематическая выставка вокруг данной книги.

«Меня всегда интересовала история викингов, и я находил её захватывающей: история, предметы быта, корабли. Мне это интересно. Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна лишь немногим. Я видел, как книги многим помогают мечтать и воплощать свои мечты в реальность», — приводит слова Холанда VG.