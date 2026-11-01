«Зачем уходить?» Джеррард объяснил, почему Ямалю стоит остаться в «Барселоне»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард обратился к атакующему полузащитнику Ламину Ямалю с советом не покидать «Барселону».

«Барселона» каждый сезон борется за титул в Ла Лиге и за победу в Лиге чемпионов. Каждую неделю ты будешь играть перед 100 тысячами зрителей, будешь выходить в стартовом составе сборной. Я имею в виду… зачем тебе вообще уходить?» — приводит слова Джеррарда The Touchline в социальной сети.

Ламин Ямаль начал выступать за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Каталонский клуб продлил контракт с футболистом до июня 2031 года. Transfermarkt оценивает Ямаля в € 220 млн.