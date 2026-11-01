15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк не стал исключать уход из «Ливерпуля» по окончании сезона

Вирджил ван Дейк не стал исключать уход из «Ливерпуля» по окончании сезона
Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал своё будущее в английском клубе. Нидерландский футболист заявил, что спокойно относится к истекающему контракту.

«Я чувствую себя хорошо, но сейчас дело не во мне. Посмотрим. Я нисколько не паникую. Хочу продолжать играть и делать то, что делаю. Посмотрим, что принесёт этот сезон. Пока я прекрасно провожу время. Если так будет и дальше — значит, так и будет. В противном случае я уеду в другое место. На данный момент сообщать нечего, но это не значит, что я испытываю какой‑либо стресс или что‑то подобное», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Из‑за травмы ван Дейк вынужден пропустить предстоящие матчи сборной Нидерландов в Лиге наций УЕФА. Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года.

Материалы по теме
«Ливерпуль» активизировал работу по трансферу одноклубника Головина из «Монако» — Конур
Комментарии