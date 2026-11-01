Вирджил ван Дейк не стал исключать уход из «Ливерпуля» по окончании сезона

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал своё будущее в английском клубе. Нидерландский футболист заявил, что спокойно относится к истекающему контракту.

«Я чувствую себя хорошо, но сейчас дело не во мне. Посмотрим. Я нисколько не паникую. Хочу продолжать играть и делать то, что делаю. Посмотрим, что принесёт этот сезон. Пока я прекрасно провожу время. Если так будет и дальше — значит, так и будет. В противном случае я уеду в другое место. На данный момент сообщать нечего, но это не значит, что я испытываю какой‑либо стресс или что‑то подобное», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Из‑за травмы ван Дейк вынужден пропустить предстоящие матчи сборной Нидерландов в Лиге наций УЕФА. Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года.