«Его используют как йо-йо». Булахруз — о де Йонге на позиции правого защитника

Бывший защитник сборной Нидерландов Халид Булахруз посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу задуматься о своём будущем после того, как главный тренер команды Ханс-Дитер Флик использовал его на позиции правого защитника в матче с «Атлетико» (2:1).

«На месте Френки я бы постепенно начал задумываться о том, чего хочу. Его используют как йо-йо. Сейчас он провёл на этой позиции 10 минут, но в следующий раз могут сказать, что он уже доказал, что способен там играть, и, если понадобится провести на правом фланге обороны полчаса, он сыграет полчаса.

Тогда нужно спросить себя: этого ли