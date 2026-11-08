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«Его используют как йо-йо». Булахруз — о де Йонге на позиции правого защитника

«Его используют как йо-йо». Булахруз — о де Йонге на позиции правого защитника
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Бывший защитник сборной Нидерландов Халид Булахруз посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу задуматься о своём будущем после того, как главный тренер команды Ханс-Дитер Флик использовал его на позиции правого защитника в матче с «Атлетико» (2:1).

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«На месте Френки я бы постепенно начал задумываться о том, чего хочу. Его используют как йо-йо. Сейчас он провёл на этой позиции 10 минут, но в следующий раз могут сказать, что он уже доказал, что способен там играть, и, если понадобится провести на правом фланге обороны полчаса, он сыграет полчаса.

Тогда нужно спросить себя: этого ли