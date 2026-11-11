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Марко Палестра поделился впечатлениями от игры за «Челси»

Марко Палестра поделился впечатлениями от игры за «Челси»
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Защитник «Челси» и сборной Италии Марко Палестра поделился впечатлениями от своего периода в Англии. Футболист перешёл в лондонскую команду прошлым летом.

«Всё хорошо, несмотря на травму и необходимость пройти курс восстановления. Сейчас я начал играть, чувствую себя неплохо. Хочу поблагодарить тренера и товарищей по команде. Мне повезло, потому что, когда я вернулся, они хорошо ко мне отнеслись, постепенно и спокойно интегрируя меня в команду. Сейчас я чувствую себя отлично.

Беспокоит ли меня, что я ещё ни разу не забил за «Челси»? Нет, определённо нет. Я не решаю, когда забивать: просто стараюсь играть хорошо и становиться как можно лучше. Меня это не беспокоит. Я сосредоточен на ежедневном совершенствовании и на самой игре. Мне повезло выступать рядом с действительно сильными футболистами, которые мне помогают, и с отличным тренерским штабом. Думаю, это нормально, особенно учитывая, что я попал в сильнейшую лигу мира. Так что всё хорошо, я счастлив и хочу продолжать в том же духе», — приводит слова Палестры Tuttomercatoweb.

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