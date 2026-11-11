15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Палестра: до 15 или 16 лет меня считали самым медленным в команде

Защитник «Челси» Палестра: до 15 или 16 лет меня считали самым медленным в команде
Комментарии

Защитник «Челси» и сборной Италии Марко Палестра ответил, всегда ли полагался на скорость во время игры.

«Всему можно научиться. До 15 или 16 лет меня считали самым медленным в команде. Потом, думаю, я вырос и произошло физическое развитие, что-то, что пришло само собой. Сформировался этот стиль бега, который сейчас является одной из отличительных черт моей игры. Но когда я был моложе, меня считали самым медленным в команде», — приводит слова Палестры Tuttomercatoweb.

Контракт Марко Палестры с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость игрока составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Марко Палестра поделился впечатлениями от игры за «Челси»