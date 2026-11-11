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Роман Бабаев избран в правление РПЛ, получив 100% голосов

Роман Бабаев избран в правление РПЛ, получив 100% голосов
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев вошёл в новый состав правления Российской Премьер-Лиги. Выборы прошли на общем собрании клубов РПЛ, которое состоялось во вторник, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Отмечается, что новый состав правления был избран на один год и включает в себя семь человек. Бабаев набрал больше всех голосов и стал единственным кандидатом, за которого проголосовали 100% участников собрания.

Помимо этого, на собрании были утверждены члены ревизионной комиссии лиги. В её состав вошла финансовый директор ЦСКА Ирина Яковлева. Правление является коллегиальным органом, регулирующим оперативную деятельность РПЛ и подготавливающим предложения для общего собрания.

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