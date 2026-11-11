«ПСЖ» не стал выкладывать новость, что сейв Сафонова признан лучшим в октябре в Лиге 1

Французский «Пари Сен-Жермен» не стал публиковать пост на своей странице в соцсетях о том, что сейв российского голкипера красно-синих Матвея Сафонова в матче 7‑го тура Лиги 1 со «Страсбургом» признан лучшим в октябре по версии французской лиги. Игра состоялась 17 октября и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

Пресс-служба французского гранда на момент написания новости никак в соцсетях не отметила достижение российского вратаря: не было ни собственного поста, ни репоста из аккаунта Лиги 1, где четыре часа назад было выложено видео со спасением Сафонова.

На 50‑й минуте встречи Сафонов отбил опасный удар нападающего «Страсбурга» Конрада Хардера в нижний угол ворот. Россиянин был признан лучшим игроком матча. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу: он пропустил один гол и совершил семь сейвов.