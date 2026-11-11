Отставка Галактионова. Новый тренер «Локо». Кордоба — бизон, «Спартак» — чемпион? ПЛН #148

«Чемпионат» представляет 148-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Дмитрий Шнякин и Саша Симбирский обсуждают 14-й тур РПЛ.

Великое увольнение Галактионова, воскрешение «Краснодара», победы «Спартака» и «Динамо». Это и многое другое в нашем новом выпуске.

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В следующем матче «Локомотив» 22 ноября на выезде сыграет с «Родиной». Ранее глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера красно-зелёных.