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Шалимов: в текущем сезоне РПЛ нет ни одного фаворита

Шалимов: в текущем сезоне РПЛ нет ни одного фаворита
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Российский тренер Игорь Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» заявил, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нет явного фаворита в чемпионской гонке.

«Фаворитом я не назову никого. Нет ни одной команды, которая способна выдать четыре уверенные игры подряд. Даже победные серии не дают никакой уверенности», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набравший 31 очко в 14 матчах. Столько же очков у московского «Динамо», которое уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Следом идут «Спартак» (29 очков), «Краснодар» и ЦСКА (по 26 очков).

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