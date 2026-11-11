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«Низкое место? А Галактионов может ответить». Шалимов — о ситуации в «Локомотиве»

«Низкое место? А Галактионов может ответить». Шалимов — о ситуации в «Локомотиве»
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Российский тренер Игорь Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» прокомментировал увольнение Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

Напомним, что в пятницу председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных объявил об отставке специалиста на пресс-конференции. Официального подтверждения на сайте клуба до сих пор не последовало.

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06 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Тесленко – 71'    

«Впереди три стыковые игры за шесть очков. Больше половины этой команды занимало третье место, но при этом исчез центр поля. У руководства может быть вопрос — почему такое низкое место? А Галактионов может ответить: „Вы не дали мне игроков“», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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