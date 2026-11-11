«Низкое место? А Галактионов может ответить». Шалимов — о ситуации в «Локомотиве»

Российский тренер Игорь Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» прокомментировал увольнение Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

Напомним, что в пятницу председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных объявил об отставке специалиста на пресс-конференции. Официального подтверждения на сайте клуба до сих пор не последовало.

«Впереди три стыковые игры за шесть очков. Больше половины этой команды занимало третье место, но при этом исчез центр поля. У руководства может быть вопрос — почему такое низкое место? А Галактионов может ответить: „Вы не дали мне игроков“», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».