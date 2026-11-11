Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России перед игрой с Узбекистаном

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук присоединился к сборам национальной команды России в Ташкенте.

«Всем привет! Салам алейкум! Я в Ташкенте присоединился к сборной и жду всех на игре. До скорой встречи!» — сказал Миранчук в видео в соцсетях национальной команды.

В ноябре сборная проведёт два товарищеских матча в рамках международного окна ФИФА: 12 ноября – с Узбекистаном на выезде, 17 ноября – с Венесуэлой дома.

Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов.