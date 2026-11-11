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Шалимов назвал главный позитивный аспект «Краснодара» во время неудач

Шалимов назвал главный позитивный аспект «Краснодара» во время неудач
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Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что у «Краснодара» не было паники даже во время серии без побед в чемпионате России.

«Было видно, что «Краснодар» спокоен — проблема у них была в десятке. Они ставили Уткина, но получалось не так, как они хотели. В игре с ЦСКА они приняли решение поставить туда Воробьёва, а не Уткина. Уткин может туда вписаться на 30 минут, что и произошло. «Краснодар» был агрессивнее в этом матче. Важно, что в коллективе даже во время неудач всё было четко — без паники», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Встреча 14‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Краснодар» — ЦСКА завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля. Для команды Мурада Мусаева эта победа стала первой с 29 августа.

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