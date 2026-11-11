15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин рассказал, в какую лигу нужно перейти Батракову после «Галатасарая»

Гришин рассказал, в какую лигу нужно перейти Батракову после «Галатасарая»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что полузащитнику Алексею Батракову нужно переходить из «Галатасарая» в чемпионат Испании.

«Ему нужно искать чемпионат по типу испанского. Где мало борьбы, больше комбинационного футбола, в который он играет сейчас», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Батраков перешёл в «Галатасарай» в августе из московского «Локомотива». В составе турецкой команды 21‑летний россиянин забил шесть голов и оформил три результативные передачи в 13 матчах.

После 11 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У идущего вторым «Трабзонспора» 25 очков.

Материалы по теме
Батраков рассказал, почему на стадионе «Галатасарая» включают «Калинку» после его голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android