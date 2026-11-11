Гришин рассказал, в какую лигу нужно перейти Батракову после «Галатасарая»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что полузащитнику Алексею Батракову нужно переходить из «Галатасарая» в чемпионат Испании.

«Ему нужно искать чемпионат по типу испанского. Где мало борьбы, больше комбинационного футбола, в который он играет сейчас», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Батраков перешёл в «Галатасарай» в августе из московского «Локомотива». В составе турецкой команды 21‑летний россиянин забил шесть голов и оформил три результативные передачи в 13 матчах.

После 11 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У идущего вторым «Трабзонспора» 25 очков.