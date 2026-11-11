Орлов объяснил, почему «Краснодар» поднимется в турнирной таблице РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов предсказал, что «Краснодар» сможет подняться в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. Поспособствуют этому возвращение полузащитника Никиты Кривцова после травмы и хорошая форма нападающего Джона Кордобы.

«Краснодар» поднимется [в турнирной таблице], потому что Кривцов возвратится. Весной-то он уже будет играть. Cейчас и Кордоба в хорошей форме, какие два гола забил в ворота ЦСКА! От одного защитника он легко укрывает мяч корпусом. Значит, нужно, чтобы два защитника против него играли», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Сейчас «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.