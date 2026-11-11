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Бубнов определил тренера из РПЛ, который мог бы работать в топ-клубах

Бубнов определил тренера из РПЛ, который мог бы работать в топ-клубах
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что возглавляющий тольяттинский «Акрон» Срджан Благоевич в перспективе мог бы работать в больших командах. Сербский специалист возглавил «Акрон» летом этого года.

— «Акрон» очень тяжело начинал, но они пытаются играть в привлекательный футбол.
— Он [Благоевич] очень спокойно себя ведёт, грамотно анализирует. Вот. После разгромов очень быстро они перестраиваются, делают правильные выводы. Мне кажется, что… Он бы в принципе в перспективе мог бы с топами работать. С более хорошими игроками ему было бы проще работать. Я всегда оцениваю тренера в первую очередь по работе со слабыми футболистами, невысокого качества. Если он здесь добивается результата, и не только результата, но ещё и игры качественной, то это тренер с очень большими задатками и квалификацией, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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