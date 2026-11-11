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Тони Кроос объяснил, почему «Барселоне» будет сложно выиграть Лигу чемпионов

Тони Кроос объяснил, почему «Барселоне» будет сложно выиграть Лигу чемпионов
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объяснил, почему «Барселоне» будет сложно выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. По словам Крооса, сине-гранатовые слишком сильно полагаются на свою игру в атаке, временами забывая про оборону.

«С таким стилем игры «Барселоне» очень сложно будет выиграть Лигу чемпионов. Подход «Барселоны» всегда основан на создании большего количества моментов, чем у соперников. Но в Лиге чемпионов сделать это намного сложнее… Ты сталкиваешься с командами, которые способны забить несколько голов в одном матче. Также ты играешь против команд, которые обороняются исключительно хорошо и просто не дадут тебе играть так, как ты хочешь. И когда это происходит, тебе нужно уметь и обороняться тоже. «Барселона» слишком сильно полагается на то, чтобы забивать два-три гола и выиграть… Это опасный подход для Лиги чемпионов», — приводит слова Крооса The Touchline в социальной сети X.

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