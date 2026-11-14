Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, стартует 19-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 14 ноября (время московское):

16:30. «Волга» Ульяновск — «Торпедо» Москва.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков после 17 туров. На второй строчке – екатеринбургский «Урал», у которого 34 очка. В группе лидеров также находятся «Сочи» и московское «Торпедо» (по 32). Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» из Набережных Челнов (14), нижнекамский «Нефтехимик» (13) и ивановский «Текстильщик» (11).