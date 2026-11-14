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Экс-спортдиректор «Милана» Таре: рана от непопадания в ЛЧ всё ещё глубока

Экс-спортдиректор «Милана» Таре: рана от непопадания в ЛЧ всё ещё глубока
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Бывший спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о своём увольнении из клуба в мае 2025 года после непопадания «россонери» в Лигу чемпионов.

«Рана от непопадания в Лигу чемпионов всё ещё глубока, даже огромна. Я разочарован тем, что руководство клуба не понимало, что людям нужно дать время, хотя сейчас они справляются с работой лучше.

Я бы сказал, что нужно несколько трансферных окон, чтобы собрать конкурентоспособную команду, готовую к победам. Вначале на нас лежала больш