Экс-спортдиректор «Милана» Таре ответил, почему решил вернуть Аллегри в клуб

Бывший спортивный директор «Милана» Игли Таре ответил, почему во время своей работы в клубе решил выбрать Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «россонери».

«Я думал о том опыте, который Макс получил ранее. Когда я прибыл в клуб, единственное, о чём меня попросили, это нанять итальянского тренера, а не иностранного.

У меня было несколько идей насчёт иностранных тренеров, но опыт работы с Сержиу Консейсау и Паулу Фонсекой явно не соответств