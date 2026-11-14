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Экс-спортдиректор «Милана» Таре ответил, почему решил вернуть Аллегри в клуб

Экс-спортдиректор «Милана» Таре ответил, почему решил вернуть Аллегри в клуб
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Бывший спортивный директор «Милана» Игли Таре ответил, почему во время своей работы в клубе решил выбрать Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «россонери».

«Я думал о том опыте, который Макс получил ранее. Когда я прибыл в клуб, единственное, о чём меня попросили, это нанять итальянского тренера, а не иностранного.

У меня было несколько идей насчёт иностранных тренеров, но опыт работы с Сержиу Консейсау и Паулу Фонсекой явно не соответств