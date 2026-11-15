15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 15 ноября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 15 ноября
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоятся четыре матча 19-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 15 ноября (время московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Ленинградец».
13:00. «Челябинск» — «Велес».
14:30. «Уфа» — «Спартак» Кострома.
17:00. «Сочи» — «Шинник».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков. На второй строчке – московское «Торпедо», у которого 35 очков. В группе лидеров также находятся «Урал» (34) и «Сочи» (32). Замыкают тур