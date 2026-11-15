Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, состоятся четыре матча 19-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 15 ноября (время московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Ленинградец».

13:00. «Челябинск» — «Велес».

14:30. «Уфа» — «Спартак» Кострома.

17:00. «Сочи» — «Шинник».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков. На второй строчке – московское «Торпедо», у которого 35 очков. В группе лидеров также находятся «Урал» (34) и «Сочи» (32). Замыкают тур