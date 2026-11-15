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«В «Спартак» звали только один раз». Роман Павлюченко — о переходе в клуб в 2002 году

«В «Спартак» звали только один раз». Роман Павлюченко — о переходе в клуб в 2002 году
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Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о переходе в московский клуб в 2002 году. До перехода в «Спартак» форвард выступал за волгоградский «Ротор».

«Мы играли в Волгограде против «Спартака». Тренером у красно-белых был Романцев, президентом — Червиченко. Я хорошо провёл первый тайм, но в перерыве меня неожиданно меняют. Думаю: «Ну ладно, отдохну». Сходил в душ, переоделся, собрался идти смотреть второй тайм.

Тут заходит Рохус Шох: «Пойдём на второй этаж». Поднимаюсь, открываю дверь — а там сидит Червиченко. Я сразу понял, о чём пойдёт речь. Он спрашивает: «Рома