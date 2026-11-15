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Главный тренер «Сочи» Осинькин: плотность в таблице должна быть достоинством Первой лиги

Главный тренер «Сочи» Осинькин: плотность в таблице должна быть достоинством Первой лиги
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Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о плотности в верхней части турнирной таблицы Лиги Pari. Занимающее второе место «Торпедо» опережает «Велес» с пятой строчки всего на четыре очка.

«Вряд ли кто-то ожидал другого с точки зрения плотности таблицы. Такая плотность — это естественное развитие ситуации. Где-то немного неестественный такой мощный набор очков «Нижним Новгородом», но так как это не на протяжении пяти туров, а на протяжении целого круга, значит, это тоже в чём-то за