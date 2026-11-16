Неймар сделал заявление на фоне слухов о том, что он целовался с бывшей девушкой Винисиуса

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на публикации о якобы произошедшем поцелуе с Виржинией Фонсекой — бывшей девушкой вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я обычно не делаю такого в своих «сториз», но на этот раз они перешли черту: появляются новости о моей связи с другим человеком, и я это отрицаю! Грустно осознавать, что людей больше интересует хайп вокруг громких имён, чем сама реальность.

Моя команда уже высказала свою позицию, но мне пришлось прийти сюда лично, чтобы внести ясность! Крепко обнимаю, а теперь дайте мне спокойно поиграть в покер», — написал футболист в «сториз» своего аккаунта в соцсетях.

Ранее издание Metropoles утверждало, что Неймар и Фонсека целовались на закрытой покерной вечеринке, организованной перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».