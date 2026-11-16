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Sofascore оценил матч 46-летнего Роналдиньо за «Равенну» и опубликовал его статистику

Sofascore оценил матч 46-летнего Роналдиньо за «Равенну» и опубликовал его статистику
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Статистический портал Sofascore опубликовал показатели 46-летнего Роналдиньо по итогам матча 14-го тура Серии C с «Форли» (2:0), в котором бразилец впервые за 11 лет сыграл в официальной встрече.

Выступление полузащитника оценили в 7,0 балла.

Роналдиньо вышел в стартовом составе «Равенны» и провёл на поле первый тайм. За 45 минут он 28 раз коснулся мяча, выполнил 17 точных передач из 21 (81%), выиграл одно из двух единоборств и сделал один точный навес из трёх.

Также бразилец подал три угловых, заработал один фол и семь раз потерял мяч.

Роналдиньо — чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» 2005 года. За карьеру он защищал цвета «Гремио», «ПСЖ», «Барселоны», «Милана», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

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