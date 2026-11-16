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«Арсенал» хочет приобрести одного из главных талантов Бундеслиги — TEAMtalk

«Арсенал» хочет приобрести одного из главных талантов Бундеслиги — TEAMtalk
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«Арсенал» рассматривает возможность приобретения норвежского вингера Антонио Нусы в зимнее трансферное окно. По информации TEAMtalk, лондонцы уже контактировали с окружением 21-летнего футболиста, который выступает за «Лейпциг».

Интерес англичан подтверждается их скаутской активностью: представители клуба наблюдали за Нусой на трёх последних матчах немецкой команды. Сам игрок положительно относится к перспективе продолжить карьеру в Лондоне.

При этом договориться о трансфере будет непросто. В контракте норвежца не предусмотрена сумма отступных, а «Лейпциг» рассчитывает получить за него около € 80 млн. На футболиста также претендует «Бавария».

В нынешнем сезоне Нуса принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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