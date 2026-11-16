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Тренер Бельгии объяснил, как сборной удалось разгромить Италию и выйти в плей-офф ЛН

Тренер Бельгии объяснил, как сборной удалось разгромить Италию и выйти в плей-офф ЛН
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Главный тренер национальной команды Бельгии Марк ван Боммел прокомментировал разгромную победу над сборной Италии (4:1) в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«На старте встречи у обоих коллективов возникали опасные эпизоды, и нам пришлось нелегко. Однако мы не потеряли самообладания. В нашем распоряжении думающий состав, который способен перестраиваться и действовать на поле вариативно. Именно это предрешило исход встречи сегодня.

Сборная Италии заработала четыре балла в противостояниях с Францией — это серьёзное достижение. Соперник действовал на высоком уровне. Но мы способны задавать темп матча, в том числе на продолжительных промежутках времени. В этот раз преимущество было на нашей стороне.

Нам стоит порадоваться выходу в четвертьфинал — это и была поставленная задача. Теперь необходимо демонстрировать подобный футбол на постоянной основе», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Бельгии с 12 очками заняла второе место в турнирной таблице группы 1 и вышла в плей-офф турнира, сборная Ит