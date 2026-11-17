Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо поделился впечатлениями от первого за 11 лет официального матча. 46-летний футболист дебютировал за «Равенну» в игре 14-го тура Серии C с «Форли» (2:0) и после встречи поблагодарил команду и болельщиков за тёплый приём.

«Очень рад снова сыграть в официальном матче… Несколько лет отдыхал, но теперь пришло время возвращаться. Шутки шутками, но пережить этот замечательный день вместе с партнёрами по команде и на заполненном стадионе было невероятно! Без сомнения, это особенный момент в моей жизни.

Вы знаете, как я люблю бросать себе вызов и пробовать что-то новое, то,