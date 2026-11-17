Леонченко: не представляю стыки «Торпедо» — «Локо». Хочу видеть все клубы Москвы в РПЛ

Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко высказался о возможности попадания в стыковые матчи с «Локомотивом» по итогам этого сезона.

— Можете себе представить стыковые матчи «Торпедо» — «Локомотив»?

— Не могу, честно вам скажу. Хочу, чтобы все московские клубы играли в Премьер-Лиге.

— Это был бы настоящий триллер, учитывая взаимоотношения клубов.

— Да, взаимоотношения болельщиков очень сложные. Хотя из своего опыта могу сказать: когда я играл в «Торпедо», мы очень друж