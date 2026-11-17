Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко рассказал о взаимоотношениях с активными фанатами автозаводского клуба.

— Болельщики «Торпедо» — самые многострадальные в России или, по крайней мере, в Москве?

— Болельщик всё, что связано с командой, принимает близко к сердцу. Вспомните реакцию на неудачи сборной на международном уровне. Но болельщики «Торпедо» прошли через серьёзные испытания и продолжали поддерживать команду на любом уровне — от Премьер-Лиги до любителей. Они по-настоящему заслужили и этот стадион, и поступательное р