Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс согласовал новый контракт с клубом — соглашение рассчитано на пять лет. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, футболист, выступающий за сборную Англии, добился улучшенных условий. Ранее его договор действовал до 2028 года с опцией продления на один сезон.

В текущем сезоне Райс принял участие в 15 матчах лондонцев во всех турнирах, суммарно проведя на поле 1232 минуты, что делает его одним из лидеров команды по этому показателю. Больше среди полевых футболистов отыграл лишь защитник Габриэл Магальяйнс (1395 минут).