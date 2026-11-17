Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко объяснил перенос открытия нового стадиона.

— Почему пришлось переносить на две недели первоначальное открытие?

— В пятницу мы получили решение комиссии РФС о выдаче сертификата и объявили о проведении матча. А в понедельник его действие было приостановлено. За два-три дня до игры сохранялся риск, что сертификат не возобновят, а вместе с ним угроза технического поражения. На это мы пойти не могли. Слава богу, билетную программу ещё не запустили, поэтому с «Ротором