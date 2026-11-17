Владелец футбольного клуба «Андорра» и экс‑футболист «Барселоны» Жерар Пике считает наказание для вратаря Хесуса Овоно чрезмерно строгим. По его мнению, инцидент, приведший к гибели нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, был несчастным случаем.

Матч 12‑го тура Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой» состоялся 2 ноября. При счёте 2:2 в концовке второго тайма де Мигель столкнулся с Овоно и упал на газон. В ходе эпизода голкипер задел форварда коленом в область груди. Игрока оперативно унесли с поля на носилках