Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко объяснил, почему на новом стадионе автозаводского клуба постелили искусственное поле.

— Самый, наверное, животрепещущий вопрос в контексте стадиона — это поле. Почему предпочли синтетический газон натуральному?

— Другого выбора не было. Команда не один месяц тренируется на этом поле. По нашим и футболистов оценкам, это лучший искусственный газон в России сегодня. Очень хорошее качение мяча, отскок, нормально реагируют суставы, связки игроков. Конечно, мы понимаем