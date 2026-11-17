Алименты вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова могут быть снижены. Суд пересмотрит своё предыдущее решение, сообщает телеграм-канал о финансах и экономике «Банки, деньги, два офшора».

Сафонова ранее обязали платить алименты в размере 25% от своего дохода. Матвей обратился в суд с ответным иском: он просил зафиксировать конкретную сумму алиментов (300 тыс. рублей в месяц), которая соответствовала бы нуждам ребёнка. Сторона футболиста считает, что 25% от нынешнего дохода Сафонова значительно превышают реальные нужды ребёнка и будут направлены на обогащение бывшей супруги россиянина.

Суд изначально отклонил запрос Сафонова на фиксированную сумму алиментов. Но теперь суд готов пересмотреть с