Футболист турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев оценил уровень игры российского полузащитника Алексея Батракова.

«Батраков хорошо играет. У него топовый уровень, он это показывает во всех играх, в том числе в «Галатасарае». Приятно смотреть на игру, приятно от того, когда он забивает», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Сборная России обыграла команду Узбекистана со счётом 3:2 в матче, прошедшем в Ташкенте 12 ноября.