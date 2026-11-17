Гаврилов: Батракова начнут прессовать соперники в Турции, и посмотрим, как он будет играть

Бывший полузащитник сборной СССР и московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлениях российского хавбека Алексея Батракова в чемпионате Турции. Прошлым летом он перебрался из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Первое время, когда новый человек появляется в чемпионате, футболисты в других командах ещё не привыкли к нему. Сейчас Батракова начнут прессовать, и посмотрим, как он дальше будет играть. Чемпионат Турции немножко похож на российский, поэтому его адаптация прошла полегче. Сейчас у Батракова всё хорошо получается в «Галатасарае», дай бог», — сказал Гаврилов в беседе с корре