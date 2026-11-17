Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко высказался об амбициях автозаводского клуба и всего российского футбола.

— Если говорить о среднесрочной перспективе, какое место «Торпедо» должно занимать в российском футболе?

— Были яркие периоды в истории, когда «Торпедо» становилось лидером, выигрывало чемпионат и Кубок СССР, добивалось успехов уже в российском футболе. Но для меня сейчас главное, чтобы клуб был наверху — играл в высшем дивизионе и занимал там достойное место.

При этом мы понимаем, что конкуренция между клубами сумасшедшая. Никуда не делась история с ростом