Генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Владимир Леонченко, ранее работавший в «Локомотиве», провёл параллель между российским хавбеком Алексеем Батраковым, английским форвардом Гарри Кейном и футболистами «Торпедо» времён 1960-х годов.

«Мне нравится история, которая происходит с Батраковым на поле, как он ведёт себя вне поля, как развивается как личность. Если немного отступить от этой темы и поговорить о современном футболе, я рад, что «Золотой мяч» получил Кейн. У него есть образ. Он напоминает