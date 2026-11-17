Полузащитник каталонской «Барселоны» Родри рассказал, что необходимо сине-гранатовым для завоевания трофеев в нынешнем сезоне.

«Главная цель «Барселоны» — бороться за победу абсолютно во всех турнирах. Мы не вешаем на себя лишних ярлыков. Я стараюсь передавать раздевалке спокойствие и понимание того, что сезон только начинается: нам обязательно придётся поднять уровень своей игры и стабильно удерживать его на дистанции, чтобы подойти к марту и апрелю с реальными шансами на тр