Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх последних матчах за сборную России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх последних матчах за сборную России.

17 ноября 31-летний футболист оформил дубль в товарищеской встрече с Венесуэлой (2:0). 12 ноября Миранчук поразил ворота сборной Узбекистана (2:3). 6 октября полузащитник российской национальной команды отметился забитым мячом в матче с Нигерией (3:3).

Миранчук дебютировал в составе сборной России в 2015 году. Всего за этот период полузащитник принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и девятью результативными передачами.

Россиянин играет за «Атланту» с лета 2024 года.

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