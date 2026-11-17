Губерниев упомянул внуков Трампа в реакции на победу России в матче с Венесуэлой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по футболу в товарищеском матче с Венесуэлой (2:0). Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Сыны Карпина против Венесуэлы были стремительны и хороши!!! Хорошо провели футбольную операцию!!! Как и внуки Трампа в своё время!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На 59-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Алексей Миранчук. На 75-й минуте Миранчук оформил дубль.

Российская национальная команда занимает 35-е место в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА). Венесуэла располагается на 48-й строчке.